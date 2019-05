Bonjour !

Nous avons le plaisir d’accueillir vendredi 24 mai à 19h Alessandro Pignocchi, qui viendra nous présenter son (magnifique) travail graphique, et particulièrement sa dernière BD « La recomposition des mondes » traitant de son expérience sur la ZAD de Notre-Dame-Des-Landes. Il sera accompagné par deux professeurs d’anthropologie, Maïté Maskens (ULB) et Guy Massart (ULG), qui introduiront la discussion, elle-même suivie d’une séance de dédicaces.

Ancien chercheur en sciences cognitives et philosophie, Alessandro Pignocchi s’est lancé dans la bande dessinée avec son blog, Puntish. Son premier roman graphique, Anent-Nouvelles des Indiens Jivaros (Steinkis), raconte ses découvertes et ses déconvenues dans la jungle amazonienne, sur les traces de l’anthropologue Philippe Descola. Dans les deux suivants, Petit traité d’écologie sauvage et La Cosmologie du futur, il décrit un monde où l’animisme des Indiens d’Amazonie est devenu la pensée dominante, et où un anthropologue jivaro tente de sauver ce qui reste de la culture occidentale. Sa nouvelle bande dessinée raconte son immersion dans la Zad de Notre-dame-des-Landes et la révolution de notre rapport au monde que ce territoire préfigure.

Dans une vie antérieure, il a publié chez Odile Jacob L’Œuvre d’art et ses intentions (2012) et Pourquoi aime-t-on un film ? Quand les sciences cognitives discutent des goûts et des couleurs (2015).

A propos de sa dernière BD, il explique : « Je me suis rendu sur la Zad de Notre-Dame-des-Landes, en février 2018, avec un projet quasi anthropologique : je voulais voir si ce territoire est en effet le berceau d’un nouveau rapport au monde, affranchi de la distinction entre nature et culture, où les relations aux plantes, aux animaux et aux lieux sont avant tout des relations de sujet à sujet. L’intensité des événements sur place, que ce soit en période calme ou lors des expulsions, m’a rapidement obligé à abandonner cette position d’observateur distancié. Ma BD raconte comment la zad m’a happé, et discute de la façon dont tout projet écologiste doit nécessairement s’inscrire dans une perspective politique beaucoup plus vaste. »

Au plaisir de vous y voir !