Soirée projection sur la prison et le projet de Haren

Le cinéma Nova organise ce jeudi 23 mai à 20h, une programmation croisée ville et prison : deux thèmes autour du documentaire de Clémence Davigo "Enfermés mais vivants" qui met en scène la prison centrale de Lyon Perrache reconvertie en campus pour une université. Ironie des mots et de l’urbanisme, jusqu’en 2012, on la surnommait "la marmite du diable", pour devenir un campus appelé "La vie grande ouverte". La réalisatrice a fréquenté régulièrement le chantier de reconversion et y a croisé d’anciens détenus dont Louis qui sous sa caméra plonge dans le passé pour retrouver, dans ces espaces reconvertis, les traces d’une détention qui a duré 12 longues années. Annette, sa compagne d’alors et d’aujourd’hui, longe les murs qui les ont séparés si longtemps. Leurs paroles s’enchevêtrent pour évoquer leur histoire douloureuse, celle que partagent ceux qui sont pris dans la machine infernale de l’univers carcéral. La réalisatrice qui organise encore aujourd’hui des ateliers en prison sera présente.

La projection démarrera d’abord par le court métrage des ateliers du CVB "Prisons des villes, prisons des champs" réalisé notamment avec des habitants de Haren qui évoquent déjà en 2012 leurs questions et inquiétudes par rapport au projet de méga-prison : https://cvb.be/fr/films/ateliers-urbains-4-prisons-des-villes-prisons-des-champs. Des habitants de Haren et des militants de la ZAD seront présents pour parler de l’actualité du projet.

Ce sera aussi l’occasion de découvrir le livre-action "Ni prison, ni béton" qui vient de paraître aux éditions MaelstrÖm et qui retrace des années de lutte collective contre le projet de maxi-prison à Haren.

Pour ne rien gâcher, toute la soirée est gratuite !

https://www.nova-cinema.org/prog/2019/172-folk-on-film/varia/?lang=fr#article-21570