Titre de la conférence : Sauver les riches de la catastrophe écologique. Le devenir autoritaire du capitalisme contemporain.

Hervé Kempf est un journaliste et écrivain français. Depuis 2007, il anime Reporterre, le quotidien de l’écologie, en accès libre, sans publicité, sans actionnaires et dépendant de ses lecteurs. Hervé Kempf est l’auteur de plusieurs ouvrages dont "Comment les riches détruisent la planète", "Pour sauver la planète, sortez du capitalisme" et "Tout est prêt pour que tout empire". Il y explique le lien entre l’écologie et les transformations sociales.

En abordant la crise écologique depuis une perspective qui prend en compte les transformations du capitalisme et les rapports de force géopolitiques que celui-ci impose depuis la fin des années 1970, le travail d’Hervé Kempf permet à la fois de mesurer l’ampleur de la catastrophe écologique qui s’annonce et d’identifier des possibilités d’action pour les mouvements de lutte qui ne craignent pas d’agir de manière conséquente pour l’affronter. Cette conférence sera l’occasion de penser et réaffirmer combien l’écologie doit dépasser la question du « climat » pour assumer résolument un positionnement social, géo-politique, culturel.

https://www.facebook.com/events/631629380633677/