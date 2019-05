Rassemblement Stop Dublin

Campagne Stop Dublin à Bruxelles

Chaque jour, nous constatons que le règlement Dublin constitue le principal obstacle à l’accès au droit d’asile. Le libre choix du pays d’accueil par les demandeurs d’asile passe par l’abrogation du règlement Dublin.

Devant l’amplification des expulsions et de la précarisation des dubliné.e.s, devant les situations de détresse et les violations répétées des droits humains, devant les difficultés que nous rencontrons en tant qu’associations pour accompagner concrètement ces personnes, il est grand temps dire STOP au système Dublin !

http://www.stopdublin.eu/

Avec le soutient de :

Stop Dublin Campaign

Bruxelles Panthères

Belgium Kitchen

CRER

Getting the voice out

MRAX