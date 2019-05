[projection] Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon

Fiction de Elio Petri (1970, 1h 55min).

« Je voulais faire un film contre la police, mais à ma manière », telles étaient les intentions d’Elio Petri concernant Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. Sorti en 1970, son tournage s’achève au moment de l’attentat de la piazza Fontana à Milan, et de l’assassinat de Pinelli, anarchiste, par les flics de cette même ville.

Le chef de la section criminelle de la police romaine – tout juste transféré à la section politique – égorge son amante et laisse derrière lui une série d’indices qui l’incriminent directement. Flic amant du pouvoir, il démontre petit à petit que sa situation fait de lui un intouchable, que la société ne peut se permettre de le remettre en question. Si le film s’en prend à la police, il s’attaque aussi au pouvoir plus généralement, à la démocratie qui n’a rien à envier au fascisme qui l’a précédée en ce qui concerne la brutalité de la répression. Tout entier dévoué au maintien de l’ordre le plus pur, complet, et à l’éradication des « maux » qui rongent l’Italie en ces périodes de grèves insurrectionnelles, d’occupations étudiantes et d’auto-organisation, le commissaire n’hésite pas à recourir aux méthodes les plus violentes pour parvenir à ses fins. Et toujours, partout dans le film, la thématique du pouvoir revient, le pouvoir dans ses dimensions étatiques, mais aussi psychologiques, relationnelles. Un pouvoir qui est prêt à tout, aujourd’hui comme hier, ici comme en Italie, pour se maintenir en place, pour détruire ce qui le menace, et qui craint par-dessus tout celles et ceux qui, sans attendre qu’on les mène par la main, se révoltent pour le détruire, pour vivre sans entraves.

Un petit livre est sorti récemment, à propos de l’assassinat, en 1972, du commissaire Calabresi. Policier zélé aux méthodes brutales, il avait participé à l’interrogatoire de Pinelli et à sa défenestration. Le livre, intitulé Je sais qui a tué le commissaire Calabresi, est disponible au local. Nous en conseillons vivement la lecture avant la projection.