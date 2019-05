Nous avons marché des semaines, et des semaines encore. Nous avons exigé, nous avons plié genoux, nous avons supplié et attendu du "changement" venant du haut, de la classe politique. Mais aujourd’hui, il faut se rendre à l’évidence : non seulement la classe politique ne bouge pas (Loi Climat, t’es où ?) mais en plus, il devient illusoire d’attendre du changement de la part des institutions politiques et économiques.

Nous vous proposons, pour cette dernière grève scolaire pour le climat, de rompre avec les marches plan-plan et de nous rejoindre dans un cortège dynamique, radical, joyeux mais offensif. Il est temps d’arrêter de faire semblant d’être tous d’accord en nous rangeant derrière des revendications creusent : le slogan "On est plus chaud que le climat" se fissure sous le poids d’une dépolitisation excessive. Alors amenons des slogans, des chants, et des énergies véritablement politiques, signes d’un désir profond de sortir de la société industrielle et capitaliste, qui détruit nos vies et le monde vivant.

Appel de Génération Climat et Foyer de luttes