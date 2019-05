Projection du documentaire " Der prozess"

Vendredi 31 mai 2019 de 19:15 à 23:00

A propos du documentaire :

Le procès (titre original : Der Prozess) est un film documentaire autrichien qui relate le procès des 13 militants autrichiens accusés de former une organisation criminelle.

Ce documentaire montre comment le gouvernement autrichien a utilisé de fausses accusations et appliqué de manière illégitime les lois antiterroristes à l’encontre de militants des droits des animaux. Il explique également comment le mouvement autrichien des droits des animaux a réussi à instaurer un changement politique grâce à la campagne menée par ces militants et à l’augmentation de l’appui du public. .

Documentaire en Allemand sous-titré Français.

durée : 2h et suivit d’un repas crocs vegan et patisseries.

Prix libre mais nécessaire pour la location de la salle, ...

Les bénéfices sont reversés à l’association antispéciste doggybagcrew.

INSCRIPTIONS : par message privé via facebook au Doggybagcrew avec le nombre de place et un néméro de téléphone ou par mail.

Nous décidons de projeter ce documentaire car on se rend compte qu’il n’a pas vieilli d’une ride lorsqu’on lit ce qui arrive aux militant.e.s de l’association earth résistance.