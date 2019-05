“Quand Baran, l’ancien maquisard, et Govend, la nouvelle institutrice, débarquent dans un village reculé des montagnes du Kurdistan, il et elle se retrouvent vite confronté·e·s au patriarche local, un caïd qui gère le trafic de contrebande à travers la frontière. Avec cette histoire de bon, de belle et de truand, le film nous plonge avec humour dans un western féministe oriental et nous offre un regard critique sur l’autonomie récemment obtenue par le Kurdistan irakien.”

Réalisé par Hiner Saleem, Kurdistan, 2013