Réglons nos contes

Il était une fois un conte. Dans ce conte, plein d’idées étaient transmises...

Notre imaginaire se construit sur ces histoires, ces contes, ces légendes. Parfois on a l’impression de toujours les avoir entendues, parfois on ne sait même plus d’où elles viennent. Si d’un bout à l’autre du monde et des époques, les imaginaires transmis restent multiples, ils en disent long sur les sociétés qui les créent.

Alors on avait envie de revenir ensemble sur les contes et leurs messages. D’en discuter. De se partager les histoires qui nous font vibrer. De transformer les histoires qui ne nous font pas rêver. De mettre en avant des imaginaires plus libres, plus respectueux de chacun·e, qui font la place à des nouveautés, en mettant les stéréotypes au placard.

Ce samedi 1er juin à l’Agitée, il y a comme un air de bottes en caoutchouc sous les robes roses ; une ambiance château, grand bal et visseuses à choc : on se retrouve autour d’histoires de princesses, pour se les raconter, en discuter et réécrire à nos sauces ces contes qui nous sont si familiers pour qu’ils soient définitivement les nôtres.

Ramène un bout de gâteau vegan, ton coussin fétiche ou tes plus belles oreilles.

Les enfants sont les bienvenu.e.s.