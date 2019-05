Avis aux personnes désireuses de s’impliquer au sein de la fondation. Ce jeudi 30 mai nous nous retrouverons à l’Ades’if pour avancer sur les différents groupes de travail (communication, admin, traduction, préparation de la première assemblée générale, ...)

EN QUELQUES MOTS

La Fondation Marius Jacob est un outil financier collectif et autogéré pour soutenir des activistes, collectifs et mouvements sociaux de base qui travaillent à changer notre système.

POURQUOI ?

Nous ne pouvons continuer à endurer cette vision d’un monde où la seule perspective serait de voir grimper les degrés et diminuer les ressources et les solidarités.

Nous devons agir à tous les niveaux pour construire des sociétés qui placent le bien-vivre des personnes et de la biosphère au cœur de ses préoccupations et qui rejettent toute forme de d’exploitation ou de domination.

COMMENT ?

=> En octroyant des bourses à des collectifs ou des personnes.

=> En prêtant de l’argent sans intérêt à des projet.

=> En mettant des biens à disposition de projets ou collectifs.

=> En créant des fonds spécifiques pour financer une action ciblée.

Lien vers le site de la fondation : https://fondationmariusjacob.org/

Si vous avez du temps et de l’énergie, vous êtes plus que les bienvenues ! Que cela soit quelques heures par semaine ou par mois, on a besoin de renfort !

Rendez-vous dès 10h30.

N’hésitez pas à inviter vos ami.es !