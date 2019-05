La fête de la nature qui se défend

AU PARC LÉOPOLD, un événement qui fait la part belle à la nature en ville, pour fêter le brin d’herbe entre les pavés, le rayon de soleil, le courant d’air frais et les gouttes de pluie, pour célébrer la faune et la flore bruxelloises, et leurs incroyables réalisations.

Activités simples, ludiques et/ou militantes.

Atelier bombes à graines,

présentation du livre "Ni prison, ni béton",

conversation sur la phytoremédiation,

jam session acoustique,

promenade dans le Parc avec guides nature

Pique-nique

...