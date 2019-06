Coup de sifflet ! Le 6 juin, on embarque pour l’Argentine, terre de feu et de glace à l’autre bout du monde, avec le vernissage d’une exposition entièrement dédiée à la culture argentine.

L’Argentine, vaste territoire à l’héritage culturel exubérant, une identité nationale incarnée par des icônes que le peuple argentin s’est donné pour animer ses passions, pour surpasser ses contrastes et ses profondes inégalités.

Un ensemble que le Medex Museum s’amusera à vous dévoiler entre les murs d’une galerie haute en couleurs. Une expo réalisée grâce aux témoignages d’Argentins et Argentines résidant à Bruxelles et qui nous ont partagé, le temps d’un maté, leur histoire subjective et celle de leur pays.

Au programme de ce vernissage : visites guidées, performance, musique et nourriture sur le pouce (argentines évidemment), de 18h à 23h30, à l’Espace Elzenhof pour un bar d’été sous le Sol de Mayo.

Infos détaillées sur la page de l’évènement : https://www.facebook.com/events/609707382863857/