TDM183 Brunch argentin

Pour préparer l’été qui s’annonce, le Tour du Monde invoque Inti, le Dieu-Soleil des Incas, et appelle à grands renforts le Sol de Mayo qui flotte sur les nuages du drapeau argentin. Roulement des saisons d’un monde qui tourne : alors que les jours s’allongent chez nous, l’hiver s’abat sur l’Argentine, terre de tous les contrastes.

Pour cet ultime brunch de la saison, on vous emmène dans un des plus jolis coins de la planète, paysage de cartes postales et paradis des amoureux de treks en forêt comme en montagne : la Patagonie.

Un duo de choc se mobilise derrière les fourneaux. El Bolson, Bruxelles, Amsterdam : on jouera aux 7 différences dans le jardin de Refresh, à déguster des plats typiques et peut-être un peu moins typiques, car on vous promet même de défier l’idée reçue qu’il n’y a que des carnivores en Argentine !

Brunch à prix libre (mais conscient), cash only*

Plus d’info sur la page de l’évènement : https://www.facebook.com/events/890818904590382/

Le Tour du Monde en 183 assiettes est un projet multiculturel alliant la lutte contre le gaspillage alimentaire et la découverte de l’autre. Menée par l’équipe du MEDEX - Musée Ephémère de l’Exil et une communauté de volontaires toujours plus élargie, le projet se propose de créer un espace de rencontre entre les 183 communautés qui coexistent à Bruxelles. Un premier rendez-vous, culinaire (un brunch par mois) est suivi par une soirée organisée la semaine prochaine présentant les arts et la culture du pays mis à l’honneur. On vous attend nombreux !