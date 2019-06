Fête pour pouvoir réaliser film documentaire "Rêver les montagnes" en Colombie

Le compte à rebours à commencer, votre soutien nous est précieux et nous vous en remercions !

Ce soutien vise à faire grandir notre projet au maximum et à stimuler l’intérêt de notre communauté sur les questions colombiennes que nous aborderons.

☼ Musique ☼ Art ☼ Film ☼ Live ☼ Food ☼ Drinks ☼ Free

☼ Pour sa première édition et, avant de partir à l’autre bout du monde, l’équipe du film de « Rêver les montagnes » vous concocte un joli programme plein de surprises ☼

Venez (re)découvrir notre projet au travers d’une après-midi chill & festive !

9 juin 2019

13h > 22h

La Maison de la Paix

Entrée libre

PAF conseillé : 5 euros

Envie d’évasion culinaire et musicale ?

Au programme

*Cirque, animations et concerts

*Une grande Table made in Colombia pouvant accueillir jusqu’à 60 personnes qui vous offrira uniquement des spécialités de la région et des snacks le long de la journée

*Une ambiance musicale jusqu’à la fin de la soirée