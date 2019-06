[projection] La bataille du libre

Le Cinéma d’Attac présente

LA BATAILLE DU LIBRE

de Philippe BORREL

Enfin ! Enfin un documentaire qui peut toucher les cœurs et les pensées de nos proches –lesquels ont l’habitude de décrocher dès qu’on leur parle d’« informatique », de « code-source » ou d’« open space »...

Depuis la généralisation d’Internet dans tous les domaines de la société, la question des droits liés à la propriété intellectuelle est pourtant devenue cruciale. Deux logiques désormais s’affrontent : les logiciels « libres » peuvent être exploités, améliorés et distribués par tous. Or, la plupart des logiciels auxquels nous recourons quotidiennement sont dit « propriétaires » : leur code source appartient à des entreprises multinationales, qui en tirent des dividendes extravagants.

Logiciels « libres », semences « libres », médicaments « libres », connaissances « libres » ? En mettant l’accent sur la liberté et la coopération, des dissidents de plus en plus nombreux ont décidé de relever le défi : faire émerger un monde libéré des brevets, au profit de pratiques collectives et de savoirs partagés. Leur principal attrait est d’offrir une alternative aux logiques de marchandisation et de contrôle, en matière de technologie mais aussi d’écologie, de défense des services publics ou de culture. Et ainsi de contribuer à faire émerger un monde sans brevets....

Derrière cette bataille –mondiale mais sans territoires–, un enjeu essentiel : mettre les technologies au service de tous plutôt qu’au bénéfice de quelques-uns.





La projection sera suivie d’une débat avec

Jean-Claude ENGLEBERT (Conférencier en arts numériques)

Fred (Animateur au « Bruxelles Linux User Group »)

Natacha ROUSSEL (Hackeuse, héroïne du Libre)



France 2019 / 85 minutes

L’Aventure

Galerie du Centre, 57 rue des Fripiers à Bruxelles

[entre la Monnaie et l’arrière de la Bourse]

Attac-Bruxelles 1

bxl1[chez]attac.be

http://bxl.attac.be

tél : 0494 808 854