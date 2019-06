Français / Nederlands

Accueil _ onthaal : 19.00

Projection_ projectie : 19.30

Pianofabriek : 35, rue du fort - 1060 Saint Gilles

Projection / rencontre

"Pourquoi je fais grève ?" 10 minutes

"Les résistantes" : 25 minutes

Ce 8 mars 2019, c’était la première grève féministe en Belgique. Partout dans le pays, des milliers de femmes se sont mises en grève et ont pris la rue pour dénoncer le sexisme et les violences du système patriarcal. Travailleuses, citoyennes, avec ou sans papiers, personnes LGBTQIA+, femmes racisées, étudiantes et tant d’autres ont voulu visibiliser leurs combats.

�ZIN TV, dans le cadre de la PVLS (permanence vidéo des luttes sociales), a voulu garder une trace de cette journée historique. Les actions et témoignages des travailleuses du Delhaize, des conductrices de la Stib, des militantes iraniennes et des femmes victimes de violences nous mènent à entrevoir l’ampleur de cette grève. Ce film veut contribuer à visibiliser des luttes féministes et à ouvrir le débat.

La projection sera suivie d’une rencontre avec quelques protagonistes du mouvement.

Avec la participation du Collecti.e.f 8 maars

et le soutien de la FWB

Nederlands

Projectie / Ontmoeting

"Waarom staak ik ?" 10 minuten.

"Les résistantes" : 25 minuten.

Op 8 maart 2019 ging de eerste feministische staking in België door. In het hele land gingen duizenden vrouwen staken en kwamen zij de straat op om seksisme en geweld in het patriarchale systeem aan de kaak te stellen. Vrouwelijke werknemers, burgers, met of zonder wettig verblijf, LGBTQIA+ personen, vrouwen van kleur, studenten en vele anderen die hun strijd zichtbaar wilden maken.

�ZIN TV, als onderdeel van de PVLS (video permanentie voor sociale strijd), wilde deze historische dag vastleggen. De acties en getuigenissen van vrouwelijke arbeiders in Delhaize, MIVB-chauffeurs, Iraanse activisten en vrouwelijke slachtoffers van geweld, leiden ons naar de omvang van deze staking. Deze film wil de feministische strijd zichtbaar maken en het debat aanwakkeren.

Na de vertoning volgt er een ontmoeting met enkele deelneemsters van de beweging.

Met de deelname van het Collecti.e.f 8 maars

en de steun van de FWB.