Afin de lutter contre les logiques de domination et la violence quotidienne subies dans l’espace public, nous organisons ce vendredi 21 juin notre première virée à vélo en mixité choisie (sans hommes cis).

Enfourchons nos vélos, paré.e.s de nos pancartes et slogans, et prenons possession de la rue, cet espace qui est aussi le nôtre !

🚴‍♀ QUAND ? Le 21 juin, départ prévu à 19h30.

🚴‍♀ OÙ ? De la Porte de Namur, nous parcourrons ensuite les rues de Bruxelles.

🚴‍♀ COMMENT ? À vélo et à tue-tête !

✊ DÉCHAINÉ.ES est un jeune collectif bruxellois, féministe et indépendant, qui a choisi le vélo comme outil d’émancipation et de lutte collective. À travers diverses activités en mixité choisie (rides mensuels, ateliers de mécanique, etc.), nous voulons créer un espace sécurisant et inclusif, au sein duquel les voies de lutte pourront être dégagées, les expériences partagées et les savoirs transmis, pour toutes les personnes opprimées par le patriarcat.

Dans un souci d’inclusion, nous aimerions mettre en place toutes les mesures nécessaires à ce que chacun.e se sente en sécurité lors de nos événements. Nous sommes donc ouvertes à toutes les suggestions et prêtes à répondre aux besoins de chacun.e. N’hésitez pas à nous contacter !

>> par mail : dechaine.es@riseup.net

>> sur notre page facebook.

** Nos événements se veulent le plus sécurisants possible. Les propos et comportements sexistes, transphobes, racistes, virilistes, validistes, etc., ne seront pas tolérés.