[Ciné-club] Home Sweet Home

HOME SWEET HOME

Un film de Benoît Lamy

Enfermé·e·s et opprimé·e·s au sein de leur maison de repos bruxelloise, quelques pensionnaires décident de s’évader et profitent de leur escapade pour prendre du bon temps. De retour au bercail, la répression s’abat sur nos fugueurs et fugueuses du troisième âge. Mais face à la tyrannie et à l’injustice, un vent de colère se lève et attise les braises révolutionnaires, c’est l’émeute ! Avec ce vol au dessus d’un nid de vieux coucous, Benoit Lamy nous livre un film drôle et insurrectionnel, original et universel, une pépite du cinéma belge qui n’a pas pris une ride.

fiction/91 minutes - 1973/Belgique

Entré libre