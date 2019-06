(Re)Politiser l’écologie, toujours un champ de bataille ! 3ème rencontre

« Histoire et actualité des stratégies politiques et des luttes dans les mouvements écologistes »

Un cycle pour confronter nos réflexions politiques et nos pratiques pour amplifier les alternatives, les résistances & actions collectives sur nos terrains d’actions militants et professionnels !





:::: : Conférence & Discussions avec...:::: :

▶ Daniel Tanuro (Climat & Justice sociale, Ingénieur agronome et environnementaliste, auteur du livre L’impossible capitalisme vert).

▶ Juliette Boulet (Greenpeace Belgique ; Porte-parole)

▶ Alain Adriaens (Mouvement Politique des Objecteurs de Croissance ; Porte-parole)

Présentation du thème de la soirée

Capitalisme vert, Transition, Développement durable, Décroissance, Ecosocialisme,...les termes ne manquent pas pour caractériser la nouvelle période économique dans laquelle nous serions entré.e.s, plus ou moins contraint.e.s par une réalité écologique et la raréfaction des ressources naturelles. Alors que presque tous les partis proposent des mesures écologistes dans leur programme et que la protection de la planète ou le climat devient l’alpha et l’oméga du jeu politique, il nous apparaît nécessaire de se poser les bonnes questions stratégiques pour renforcer les luttes écologiques et sociales ; De quelle écologie avons-nous besoin ? Toute écologie est-elle bonne à prendre ? Le paradigme libéral d’une croissance sans fin, nous mènent-il inexorablement droit dans le mur ? Est-il possible de concilier capitalisme et écologie ? Que faudra-t-il abandonner du modèle économique dominant pour parvenir à relever les défis écologiques sur les terrains respectifs de nos actions militantes et/ou engagements professionnels ?

▶ Pour "en savoir plus" sur le cycle, sur le site web de RDC : Cliquez-ici

▶ Pour "voir l’info et la diffuser via Facebook" : Cliquez-ici

▶ Inscription souhaitée ; c’est par ici ! Formulaire inscriptions