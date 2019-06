De 1 à 4 août il se passe quelque part dans le sud de Pays Bas le No Border Camp. On organise une séance d’info le mardi 25 Juin pour parler du camp et les jours d’action.

Pendant la soirée quelqu’un de l’organisation va venir expliquer un peu du but du camp et de qu’est-ce que ca implique un Camp No Border. Cette soirée es

t aussi parfait pour rencontrer des gens, faire des affinités et s’auto-organiser.

L’appel No Border Camp et plus d’infomration : https://no-border.nl/no-border-camp-2019/

Soirée d’info : 19h

— -

Van 1 tot 4 augustus vindt ergens in Zuid-Holland het No Border Camp plaats. We organiseren daarom op dinsdag 25 juni een infoavond over het kamp en de actiedagen.

Tijdens de avond zal iemand komen vertellen over de bedoeling van het kamp en wat een No Border Camp precies inhoudt. Ook is deze avond een prima plek om mensen te ontmoeten, affiniteiten te smeden en onszelf te organiseren.

Oproep No Border Camp & meer informatie : https://no-border.nl/no-border-camp-2019/

Infoavond : 19u00