Après midi de quartier et de partage

La Clef occupe temporairement un nouveau bâtiment à Jette, un grand bâtiment, un bâtiment qui fait rêver.

Le dialogue avec le propriétaire s’annonce compliqué, mais on fait notre vie ici. Et c’est déjà le deuxième dimanche de partage pour rencontrer nos voisins et exprimer le potentiel du 44 rue Longtin, qu’on a baptisé l’Exprimerie. L’idée, y ouvrir une maison de quartier, lieu de rencontres et de partage libre

Au programme : brunch à prix libre, espace d’info sur l’occupation temporaire, concert des Egoes dans un hangar aux allures de gymnase, activité libre d’expression.

Passez un coup pour nous voir, pour voir le rêve ou pour nous donner un peu de courage.