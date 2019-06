Camio zinzo en soutien à l’accroche !

🔥🔥🔥 HOT - HOT - HOT 🔥🔥🔥

La CamioZInzo nous accueille pour une Soirée de Soutien #3 🐳

Venez [dé]vêtu.e.s, [dé]janté.e.s, [dé]trempé.e.s et [dé]pailleté.e.s

1000° degrés assurés pour bien se liquéfier.

💘

FRITES 🍟

ATELIERS (Accroyoga, fresques collectives...)🎨

CHASSES AUX TRÉSORS 🚽

& d’autres surpriiiiises 🍾

📀 Line-up 📀 More infos to come !

14h30 - Tatty Templouze - Techno, House, Disco, Funk

16h00 - CC,CV ? - Live, machin, agenre

16h30 - Thor.tight - Techno Indus

18h30 - Ecleptix & Reactyv ---> B2B - Full-on, Twilight, Hi Tech

20h00 - Körus - Mental, Tekno, Acid

21h00 - Samaël - Acid, Hardcore, Hardtek