[discussion] Les chemins du communisme libertaire en Espagne

À l’occasion de la parution du dernier opus, nous vous invitons à remonter ensemble "Les Chemins du communisme libertaire en Espagne 1868-1937" (en 3 volumes) dans lesquels l’auteure réalise un apport nouveau en terme de réflexions critiques sur les prémices de la tentative de révolution et la contre révolution en Espagne 1936-1939. Les ouvrages abordent les pratiques et idées des anarchistes de 1868 jusqu’en 1937 en se basant sur une myriade de documents pour certains inédits en français. Cela nous permet de saisir avec leurs aspérités les combats pratiques et les débats virulents au sein même du mouvement anarchiste de l’époque. On comprend mieux pourquoi telles ou telles limites n’ont pas été franchies durant le processus révolutionnaire de 1936-1939 et pourquoi le retour à l’ordre fut aussi rapide... Donc bien loin d’une glorification acritique, c’est sous forme d’échange que nous vous proposons cette discussion en présence de l’auteure.