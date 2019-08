Journées coups de pouce au centre social de l’Accroche

Ça avance pas à pas au centre social de l’Accroche

Le plein de récup’ durant des mois d’acharnement pour vous faire un beau centre 95% recyclé, des premières cloisons construites, les premiers ateliers de posés, une énergie entrain de germée et des outils qui n’attendent que vous pour deux journées de chantier la semaine prochaine Mercredi 28 et Jeudi 29 août de 13 à 20 heure !!

Voilà les travaux à effectuer durant les deux journées par groupe :

Mercredi 28

1) Finir la cloison séparant l’espace artistique de l’espace bar/bibliothèque => installation d’une porte

2) Élaborer la structure du bar-bateau

3) Tirer les câbles de 5G16 du tableau vers les coffrets

4) Aménagement de l’espace, rangement, endroit de stockage

Jeudi 29

1) Commencer une première cloison entre l’espace sport et l’espace artiste.

2) La coque chante et ça commence !

3) On finit avec les câbles et on attend que le pro revienne de vacance

4) On essaye que l’endroit arrête de ressembler à une brocante intérieur

Et tout ça sous musique et joie intense bien entendu :’-D

Aidez nous à rendre un mond... euh non un lieu meilleur

En vous remerciant !

PS : Arrivé devant la porte malheureusement problème de sonnette, il faudra appeler ou envoyer un sms au numéro plaqué sur la porte. Règle d’or, Le dernier arrivé va ouvrir au suivant