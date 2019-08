Des images et des mots pour relever les défis agricoles et alimentaires mondiaux.

Pour cette 11e année consécutive, le Festival Alimenterre propose au public bruxellois une sélection de documentaires sur les désordres agricoles et alimentaires. La sélection illustre aussi des alternatives pour relever ces défis à l’échelle locale et mondiale.

Des films, des débats et des ateliers sont organisés en présence de leaders paysans du Sud, de spécialistes du monde agricole, de réalisateurs et de porteurs d’initiatives concrètes et positives.

Alors, cette année vous (re)sautez le pas avec nous ?