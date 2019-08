Des images et des mots pour relever les défis agricoles et alimentaires mondiaux.

Pour cette 11e année consécutive, le Festival Alimenterre propose au public bruxellois une sélection de documentaires sur les désordres agricoles et alimentaires. La sélection illustre aussi des alternatives pour relever ces défis à l’échelle locale et mondiale.

Des films, des débats et des ateliers sont organisés en présence de leaders paysans du Sud, de spécialistes du monde agricole, de réalisateurs et de porteurs d’initiatives concrètes et positives.

Alors, cette année vous (re)sautez le pas avec nous ?

13:00-17:00 Forum des Alternatives (aux Halles Saint Géry)



Au programme

Espace Mobilisation pour créer des t-shirts, des badges, des banderoles militantes et en savoir plus au sujet d’associations et mouvements actifs en Belgique.

Espace Do It Yourself avec 10 alternatives au système alimentaire dominant

Espace « producteurs de cacao » animation sur la rémunération des producteurs de cacao et le commerce équitable

Fléchettes des inégalités, à vous de jouer !

En plus

13:30 et 16:30 Course contre les inégalités

14:30 Débat : les alternatives alimentent-elles les inégalités ?

16:30 Greenwashing Tour (visite guidée dans la ville)

17:00 - 23:30 Soirée de clôture

17:00 Film - In Our Hands

19:00 Film - Minga, voix de résistance

21:00 Soirée de clôture : remise des prix, dégustation, claque musicale avec le groupe PANG, etc.