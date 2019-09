RASSEMBLEMENT LE MERCREDI 4 SEPTEMBRE À 18H DEVANT L’AMBASSADE DE GRÈCE À BRUXELLES, 10 RUE DES PETITES CARMES !

Alors que lundi 26 août les opérations pour évacuer le quartier rebel et solidaire d’Exarcheia débutaient, plus de 150 personnes étaient arrêtées, des migrants.es pour la plupart. Hier 29 août, les MAT (flics anti-émeute) ont attaqué le Centre Social Occupé K*Vox. Un membre du collectif anarchiste Rouvikonas a été blessé grièvement à la tête et à dû être emmené à l’hopitâl. Il y a eu 4 arrestations lors de cette attaque des forces de l’ordre. Depuis quelques temps, les flics sont en nombre dans le quartier, mais ce lundi, toutes les proportions ont été dépassées. MAT, Anti-terrorisme, services secrets, drones, hélicoptère, voltigeurs, les forces fascistes de l’État Grec ont frappés, principalement des réfugiés qui avaient trouvé un peu de répit dans les squats d’Exarcheia.

La réaction et la solidarité doivent être internationale !

