Dans le cadre du Climate Justice Camp Belgium 2019, nous organisons un cours de boxe en mixité choisie*.

Les injustices environnementales et climatiques touchent en priorité les personnes précarisées, qui vivent dans les quartiers les plus insalubres et subissent en premières les conséquences de la violence institutionnelle, via la malbouffe ou la mauvaise qualité de l’air.

Au niveau mondial, les femmes, parce qu’elles sont plus nombreuses à occuper les postes de main d’oeuvre les plus précaires, sont davantage impactées par le réchauffement climatique.

Dans l’imaginaire, les hommes sont habituellement renvoyés à la rationalité et à la culture, tandis que les femmes, plus "impulsives" sont réduites aux émotions et à la nature. C’est que, pour se développer, l’Occident s’est appuyé sur une logique patriarcale qui a largement contribué à la destruction de la nature.

La lutte pour la justice climatique ne peut pas se faire indépendamment de la lutte contre le patriarcat.

A l’intersectionnalité des dominations, il est nécessaire d’apprendre à nous défendre : contre les agressions ponctuelles, contre la violence structurelle.

*Par mixité choisie, nous entendons : sans mec cis.

QUAND ? Vendredi 6/09 à 10h.

OU ? Breedveldstraat 2, 1755 Gooik (accessible à vélo ou en transports)

Site web : climatejusticecampbelgium.be