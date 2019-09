SYNOPSIS :

Exhumant l’histoire de Semira Adamu, largement médiatisée à l’époque des faits, en 1998, pour la raconter autrement, À l’usage des vivants tisse un récit de témoignages. À celui de Semira Adamu - retranscrit et conservé par les membres du Collectif Contre Les Expulsions - s’adjoint celui de Maïa Chauvier - témouine proche et indirect des violences commises par l’Etat belges et ses divers exécutants. Ces deux femmes, qu’un monde et qu’un mur sépare, se rencontrent dans la même histoire. Une histoire de corps broyés par une “grande machine carnivore”. Des corps qui refusent de se coucher et qui crient la liberté.

Le film conjugue alors au présent ces deux cris du passé, en accompagnant les voix d’un trajet. Sur cette route, une troisième femme, Céline De Vos, scénographe et militante vient soutenir les mots. Avec ses maquettes et ses mains, elle prolonge le récit jusqu’à aujourd’hui.

Car, depuis vingt ans, la capacité “d’accueil” en centres fermés n’a cessé d’augmenter et les morts “d’illégaux” de s’accumuler, de suicides en “balles perdues”. Le temps passe - hier Semira Adamu, aujourd’hui Mawda Shawri - et la mémoire s’estompe. Ce qui menait encore à la démission d’un ministre, aujourd’hui ne se prolonge que par quelques lignes dans la presse sans aucune pression sur les politiques responsables...

À L’USAGE DES VIVANTS

Belgique - 28’ - 2019

Pauline Fonsny

Production : Contre-ciels asbl (Alice Lemaire) / Coproduction : GSARA, Centre du cinéma et de l’audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Écriture : Pauline Fonsny, Maïa Chauvier, Martin Lamand / Montage : Pauline Fonsny, Ismaël Joffroy Chandoutis, Rudi Maerten / Image : Pauline Fonsny, Lou Vernin, Pierre de Wurstemberger / Son : Nathan Foucray, Michel Bystranowski, Alice Lemaire, Jean-Noël Boisse / Interprétation : Céline de Vos, Obigaeli Okigbo, Maïa Chauvier / Montage son : Jean-Noël Boisse / Mixage : Maxime Thomas

PROJECTION SUIVIE D’UNE DISCUSSION AVEC PLUSIEURS INTERVENANT.E.S.

AVEC (information à venir) :

Mouhad Reghif - sur le racisme d’État et la negrophobie de Semira Adamu à Mawda.

Une soirée organisée par Contre-ciels, Bruxelles Panthères, GSARA asbl et Belgium Kitchen Solidarity.