Le festival de cinéma En ville ! propose des films et des rencontres en lien avec la ville.

Le festival En ville ! c’est 19 films audacieux, pour la plupart inédits en Belgique, proposés comme autant d’étapes d’une échappée imaginaire et urbaine.

Le festival En ville ! c’est aussi : des discussions avec les cinéastes invité.e.s, des conférences, des master classes, des écoutes radiophoniques, une exposition de photo... des propositions variées et complémentaires pour tisser un festival composite, à l’image de nos villes. L’occasion de se laisser surprendre par ce que cette géographie en mouvement nous raconte des paysages urbains et de celles et ceux qui les habitent.