Du 19 au 25 septembre, Free The Soil organise un ’Camp pour une Justice Clima­tique et Agricole’ au nord de l’Allemagne près de Brunsbüttel. En plus du camp, une action de masse de désobéissance civile aura lieu pour bloquer une des plus grosses usines de production d’engrais chimiques en Europe. Pour arrêter la destruction à sa source et remettre en cause la légitimité de l’agriculture industrielle !

Des groupes s’organisent en Belgique pour y participer, dont les Brigades d’actions paysannes. Un bus partira probablement depuis Bruxelles (du 20/09 au 25/09).

POURQUOI ? L’agriculture industrielle joue un rôle majeur dans la crise climatique. Il est temps de reconnaître cette respons­abilité et de s’y attaquer. Basée sur la monoculture et la chimie, l’agro-industrie consomme des quantités énormes d’énergie et produit des quantités massives de gaz à effet de serre. C’est aussi un drame pour la biodiversité : elle érode les sols, uniformise les paysages et éradique le vivant.L’agriculture industrielle n’est pas seulement néfaste pour le climat et le vivant, elle engendre de l’injustice : dans une tradition coloniale, les paysans sont dépossédés de leurs terres au bénéfice des entreprises multinationales.

Plus d’infos sur free the soil :

Site web : www.freethesoil.org

Point de contact pour la Belgique (bus, soirée d’infos, infos...) : freethesoil-belgium@riseup.net

Source : https://www.fian.be/Free-the-Soil-un-camp-pour-la-justice-climatique-et-la-souverainte-alimentaire?lang=fr