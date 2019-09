La cuisine est une de ces traces historiques qui se moque des revendications d’origine… ou est-ce vraiment le cas ?

Le Tour du Monde en 183 assiettes est un projet citoyen alliant lutte contre le gaspillage alimentaire et rencontre de l’autre. Depuis juillet 2017, nous organisons chaque mois un brunch dédié à une des 183 communautés qui font vibrer Bruxelles.

Pour cette rentrée 2019, nous découvrons la Turquie, nation héritée de l’empire ottoman qui aura dominé pendant 4 siècles les côtes de la Méditerranée, depuis les Balkans jusqu’à l’Afrique du Nord. C’est pourquoi on mange des boulettes kefta, des feuilles de vigne farcies, des feuilletés au fromage et du riz pilaf en Syrie, au Liban, en Egypte… Qu’on boit un café turc accompagné de baklava en Tunisie (qtayef), en Albanie, Bulgarie, Serbie, Croatie, Bosnie, Grèce et Macédoine...

Une cuisine qui voyage et qui nous fait voyager ! Un prétexte pour se rencontrer et découvrir des histoires subjectives et personnelles : celles de jeunes Turcs et Turques qui nous parleront de leur pays, une Turquie aux multiples facettes... souvent niées au détriment d’un nationalisme turc exacerbé.

Brunch à prix libre mais conscient !!

Capacité : 60 personnes voire un peu plus.

Jolie terrasse.

Plus d’infos sur la page de l’évènement : https://www.facebook.com/events/2326898294052655