Stand Up Against Fascism

Nederlands onderaan

L’extrême droite ne s’arrête pas en silence : Stand Up contre le fascisme !

Depuis les élections du 26 mai, l’extrême droite se sent pousser des ailes. Malgré ses meilleurs efforts d’apparaitre convenable et fréquentable, les évènements du Pukkelpop, les tweets racistes, sexistes et homophobes et les agressions en tout genre ont explosé. C’est dans ce contexte que les fascistes organisent une manifestation le 15 septembre Place d’Espagne.

Cette situation ne vient pas de nulle part. La N-VA a continué ce que Jambon et Francken ont commencé, en menant des longues discussions avec le Vlaams Belang, ils normalisent la présence de la haine et de la division. Derrière la N-VA, il y a le Belang et derrière le Belang, il y a les skinheads de Blood and Honour, les néo-nazis et autres hooligans qui sont venus tout casser à Bruxelles le 16 décembre dernier.

Alors que la N-VA et le Belang capturent la Flandre dans un débat identitaire raciste et clivant, on oublie le bilan désastreux du gouvernement précédent. De plus en plus de gens galèrent à nouer les deux bouts même quand ils ont du travail, la sécurité sociale et les budgets publics ont été mis en déficit, et la pression sur les pensionnés, les malades et les chômeurs est à son maximum.

Nous, syndicalistes, militant.e.s et associations, savons que c’est par la solidarité que l’on construit les luttes qui permettront des vies et des revenus décents à tous. La sécurité est d’abord sociale. Solidarité avec toutes les victimes de racisme, de sexisme et d’homophobie. Solidarité avec les blouses blanches, les gilets jaunes, rouges et verts. Solidarité dans les entreprises, les écoles, les quartiers face à l’extrême droite, son racisme, sa violence et ses mensonges.

C’est pour ça que nous, la Coalition STAND-UP, appelons à une contre-manifestation le 15/09 à 13h Place du Congrès.

Extreem rechts stop je niet met te zwijgen en aan de kant te blijven staan :

STAND UP tegen het fascisme !

Sinds de verkiezingen van 26 mei heeft extreemrechts het gevoel dat ze blijven groeien. Ondanks hun pogingen om er fatsoenlijk en normaal uit te zien, zijn de incidenten zoals op pukkelpop, hun racistische, seksistische en homofobe tweets en allerlei soorten aanvallen geëxplodeerd. Het is in deze context dat de fascisten een manifestatie organiseren op 15/09 op het Spanjeplein.

Deze situatie komt niet uit het niets. De N-VA ging verder met wat Jambon en Francken begonnen zijn,.Door lange discussies met het Vlaams Belang te voeren, normaliseren ze de aanwezigheid van haat en verdeeldheid. Achter de N-VA bevindt zich het VB en achter het VB zitten de skinheads van Blood and Honour, de nazi’s en andere hooligans die in december naar Brussel kwamen om alles kapot te slaan.

Terwijl de NVA en het VB in een racistisch en splitsend identiteitsdiscussie de Vlamingen gevangennemen, wordt de rampzalige staat van dienst van de vorige regering vergeten. Steeds meer mensen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, zelfs als ze werk hebben. De sociale zekerheid en de overheidsbegrotingen schieten erg tekort en de druk op gepensioneerden, zieken en werklozen is op zijn hoogtepunt.

Wij, vakbondsleden, activisten en verenigingen, weten dat we door middel van solidariteit de strijd aangaan. Het is die strijd die die een fatsoenlijk leven en een fatsoenlijk inkomen voor iedereen mogelijk maakt. Veiligheid is in de eerste plaats sociaal. Solidariteit met alle slachtoffers van racisme, seksisme en homofobie. Solidariteit met witte jassen, gele, rode en groene vesten. Solidariteit in bedrijven, scholen en wijken tegenover het racisme , de leugens en het geweld van extreemrechts.

Het is daarom dat we met STAND UP oproepen voor een tegenmanifestatie tegen extreemrechts en dit op 15/09 om 13u aan het Congresplein.