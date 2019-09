Ce jeudi 12 septembre - et tous les deuxièmes jeudis du mois -, les DÉCHAINÉ·ES t’invitent à leur atelier de mécanique vélo en mixité choisie (sans hommes cis), à l’Adesif (71 rue de Liedekerke, 1210 St-Josse) !

Ce sera l’occasion d’entretenir ton vélo, regonfler tes pneus, régler tes freins, en apprendre un peu plus sur la mécanique, mais aussi de partager ton savoir, discuter de ton expérience de cycliste et de rencontrer le collectif.

Les ateliers débutent par un cours d’environs 45 minutes sur une thématique ciblée. Ils seront ensuite ouverts pour tous types de réparations autonomes, avec les conseils des mécaniciennes présentes et des autres participant-es.

Sans oublier nos t-shirts DÉCHAINÉ·ES qui seront en vente à prix libre.

Une participation à prix libre sera demandée pour rémunérer les mécaniciennes invitées -

✊ DÉCHAINÉ•ES est un jeune collectif bruxellois, féministe et indépendant, qui a choisi le vélo comme outil d’émancipation et de lutte collective. À travers diverses activités en mixité choisie (rides mensuels, ateliers de mécanique, etc.), nous voulons créer un espace sécurisant et inclusif, au sein duquel les voies de lutte pourront être dégagées, les expériences partagées et les savoirs transmis, pour toutes les personnes opprimées par le patriarcat.

** Nos événements se veulent les plus sécurisants possible. Les propos et comportements sexistes, transphobes, racistes, virilistes, validistes, etc., ne seront pas tolérés.

N’hésitez pas à nous contacter !

>> par mail : dechaine-es@riseup.net

>> sur notre page facebook.