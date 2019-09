DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE "LES SANS-PAPIERS : NI VUS, NI (RE)CONNUS"

CHEZ JOLIE COIFFURE

Rosine Mbakam

Belgique – 71′ – 2018

Le parcours migratoire de Sabine commence au Cameroun dans les agences de recrutement pour femme de ménage au Liban. Sabine séjourne au Liban où elle est réduite en quasi esclavage. Elle quitte le Liban pour la Belgique. Elle arrive au quartier Matongé à Bruxelles où elle est gérante d’un salon de coiffure en attendant que sa situation se régularise.Dans ce salon de 8m2, Sabine et les autres coiffeuses s’organisent et s’entraident pour faire face à la clandestinité. Elles travaillent 13 à 14h par jour sous la menace de la police qui patrouille et des touristes de tout âge qui les regardent et les photographient comme des objets en vitrine.

PROJECTION EN PLEIN AIR

À partir de 20:00 (lancement du film à 20:30).

Future Place Lumumba à Ixelles

En collaboration avec la Commune d’Ixelles et Tândor Productions

En présence de la réalisatrice Rosine Mbakam et du producteur Geoffroy Cernaix.

GRATUIT

LES SANS-PAPIERS : NI VUS, NI (RE)CONNUS

Une campagne de sensibilisation du GSARA asbl

https://www.gsara.be/nivusnireconnus/