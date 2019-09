présentation en français du livre Leven zonder school(Vivre sans école)

L’École, et y envoyer ses enfants, quoi de plus évident, de plus naturel ? Apprendre, grandir, devenir quelqu’un, s’en sortir, tirer vers le haut, un cheminement vers l’autonomie, socialiser, civiliser… quel beau projet ! Si t’as réussi dans la vie – réussi quoi, au bonheur de qui, à quel prix – c’est que tu es redevable à l’École. Tant pis pour les raté.e.s… Ce n’est jamais la faute à l’École, c’est toujours ta faute. Et vas-y, enfonce-toi encore un peu ; toi aussi tu as bien appris la leçon de l’égalité des chances. Grâce à l’École, Grâce au Maître !

Oublions pour un instant notre belle leçon et regardons la réalité en face. Regarde autour de toi, regarde-toi, écoute… Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle – cette École totalisante – souffre d’un gigantesque manque de modestie. Soyons fous/folles, imaginons que d’aventure – ou par simple plaisir d’aventure – on se laisse entraîner par la joie de vivre, l’envie d’apprendre, par l’unicité, par l’empathie… de ce.tte nouveau.lle venu.e. Ouvrons tous nos sens et chérissons cet éblouissement. Regardez ce.tte petit.e individu.e qui n’a pas encore embrassé l’École… Faisons-lui confiance et sauvegardons du coup sa soif de (ap)prendre à tout moment. Arrêtons de questionner son apprentissage, questionnons plutôt notre scolarisation !

Cette aventure, c’est l’histoire singulière de Nicola, Patrick et Freddy Bonnu.

Freddy viendra témoigner de cette « vie sans École », de sa déscolarition, de la non-scolarisation de ses enfants. Une occasion de reflechir à notre éducation et celle des/de nos enfants, de questionner aussi bien l’éducation officielle qu’alternative, l’éducation à la maison comme toute forme de pédagogie.

Plus d’infos sur : www.levenzonderschool.be (nl)