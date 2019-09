L’écologie et le social sont souvent perçus comme deux luttes différentes.

Cependant elle n’en forme qu’une.

La destruction de la planète provient du même mécanisme que celui qui amène de nombreuses personnes à ne pas savoir finir confortablement le mois.

Ce n’est pas un choix qui amène les gens à ne pas consommer "bio" (même si nous savons que cette étiquette ne veut plus dire grand chose). Les salaires trop serrés nous amène à consommer ce qui est le moins cher, et bien souvent le plus polluant.

Ce n’est pas les bourgeois qui seront les premiers concernés des changements climatiques, mais bien les classes populaires car ce sont toujours eux qui subissent les premières violences de ce monde.

De plus, historiquement ce sont les riches qui polluent. Qui prend l’avion ? Qui possèdent plusieurs voitures ? Qui sont les premières personnes à avoir lancé ce système de consommation dans le quelle nous évoluons ?

Ce n’est pas parce que, aujourd’hui, les "solutions" qui permettent d’avoir une bonne conscience au niveau écologique sont accessible uniquement au plus riche que l’on ne doit pas analyser historiquement quelle groupes humains ont détruit la planète.

Venez avec nous, en noir, porter le deuil de la démocratie, de toutes la diversité détruites et de toutes les personnes qui souffrent de ce système !

Amenez votre parapluie en hommage à la lutte pour les libertés que vivent nos camarades de Hong Kong, ainsi qu’en symbole du dérèglement climatique !

Rejoignez-nous à l’avant de la manifestation !

Notre cortège, bien que nous porterons le deuil, ne sera pas un cortège funéraire car tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir !