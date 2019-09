✦ Première soirée ciné à l’Accroche ✦

Au programme : un super film accompagné de Frites et de pop corn !

BAR-FRITES : 19h

FILM : 21H

🎥🎞🎥🎞🎥🎞🎥🎞🎥🎞🎥🎞🎥🎞🎥🎞🎥🎞🎥🎞

P.W nous emmène dans un faux documentaire dans le désert. Ca se passe pendant la guerre du Vietnam. Aux Etats-Unis, l’état se fait de plus en plus répressif pour les mouvement contestataires. Des antimilitaristes condamnés à de lourdes peine se voient offrir une alternative à leur condamnation : un jour dans un parc d’entraînement pour flics anti-émeute et militaires. Et le désert devint enfer. Une dystopie pas si éloignée de la répression étatique aujourd’hui.