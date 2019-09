Tombola flechette et jeux de société (week-end de soutien de l’Agitée)

DANS LE CADRE DU WEEK END DE SOUTIEN DE L’AGITEE :

Retrouvez-nous à 16h pour :

La Tombola Flechette à prix libre de l’Agitée :

Un prix libre = 3 flechettes

Pleins de tête d’affreu.x.ses à viser pour peut-être gagner le lot de vos rêves (bouquins, babioles, et pleins de trucs chouettes)

Tentez votre chance !!!

Session jeux de société :

On vous a séléctionné tout plein de jeux, y’en aura pour tous les goûts ! Des pour les petits, des pour les plus grands, des qui se jouent rapidement et aussi des plus longs !