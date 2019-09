Gilets Jaunes, Youth For Climate, Tout autre Chose, Acteurs des Temps Présents, Plateforme Citoyenne,… La dernière législature fédérale aura vu des pans entiers de la société civile se lever pour exprimer un mal-être, dénoncer les manquements de la classe politique, voire carrément assurer des missions normalement attribuées à l’Etat. Ces différentes mobilisations, d’une ampleur sans précédents, auront pesé sur l’agenda médiatique, mais également sur les thématiques abordées lors de la campagne électorale et les formations gouvernementales en Wallonie et à Bruxelles.

Mais qu’est-ce que la société civile ? Comment sont nés ces différents mouvements ? Comment se sont-ils organisés pour « peser » sur les politiques ? Quelles sont leurs relations avec les syndicats ? Des convergences sont-elles possibles entre eux ? Quels sont leurs ancrages dans la population, auprès des hommes et des femmes qui ne participent pas aisément au débat et à l’action politique ? Comment ces acteurs analysent le traitement médiatique et politique qu’ils ont reçu ? Et maintenant, comment comptent-ils s’organiser pour continuer à peser ?

A l’heure de la rentrée politique, l’Ecole Syndicale vous invite à discuter de ces sujets au cours d’une soirée réunissant :

• Séverine Acerbis, de La Coordination, à l’initiative de la Déclaration non-gouvernementale de la société civile

• Julie Schummer de Youth For Climate, qui a fait sortir les jeunes des écoles pour les mettre dans les rues

• Sylvie Pinchart, de Lire & Ecrire, qui œuvre à l’émancipation de personnes analphabètes

• Marie-France Gobert des Gilets Jaunes, qui ont rompu les codes de la mobilisation

Cette soirée tentera d’ouvrir un espace de discussion entre différents acteurs des mouvements citoyens. Le public présent aura l’occasion de poser ses questions, dans une ambiance conviviale et militante.

