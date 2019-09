Cours de boxe & d’autodéfense féministe [sept/oct/nov/dec 2019]

Tous les samedis, nous organisons des séances de boxe anglaise et d’autodéfense féministe (voir agenda⤵) en mixité choisie dans un espace féministe Le poisson sans bicyclette. Le Nemesis Fighting Club s’adresse aux femmes et minorités de genre. Nous devrions tou•te•s pouvoir pratiquer le sport sans contrainte financière et sans subir de discrimination.

En tant que sujet•te au sexisme, à l’homo-lesbophobie, à la transphobie, au racisme, nous subissons des violences quotidiennes (symboliques, économiques, verbales, psychologiques, culturelles, voire physiques et sexuelles) auxquelles la société nous contraint à des réponses pacifiques.

En s’exerçant à la pratique de la boxe, nous n’apprenons pas seulement une discipline sportive, mais nous apprenons également à nous octroyer le droit de nous défendre, à gérer nos émotions et à contrer un sentiment de paralysie et d’impuissance.

Le sport devient alors un moyen de s’engager collectivement par le corps et de prendre conscience de notre force. Par la pratique de l’autodéfense, nous voulons donner des outils aux femmes et aux minorités de genre afin de lutter contre les violences verbales et physiques permanentes, dont iels ont souffert ou sont menacé•e•s.

Il s’agit d’une démarche politique et divertissante qui vise à démanteler des stéréotypes sexistes, à prendre confiance en soi et en notre capacité d’action au sein un espace bienveillant, d’écoute et de solidarité ! Aucun niveau en sport de combat, âge, ni condition physique n’est requis. Nous sommes nombreuses à être débutantes, n’hésite pas à venir essayer !

Pour plus d’informations, nous vous encourageons à lire le manifeste mis en ligne.

AGENDA

21/09 : Boxe anglaise

28/09 : Boxe anglaise

05/10 : Autodéfense Féministe

12/10 : Boxe anglaise

19/10 : Boxe anglaise

26/10 : Boxe anglaise

02/11 : Autodéfense Féministe

09/11 : Boxe anglaise

16/11 : Boxe anglaise

23/11 : Boxe anglaise

30/11 : Boxe anglaise

07/12 : Autodéfense Féministe

14/12 : Boxe anglaise

21/12 : Boxe anglaise

INFOS PRATIQUES

Quand : Le samedi de 13h à 15h

Où : Au Poisson sans bicyclette

Tarif : Prix libre

ÉQUIPEMENT

Une tenue de sport

Les membres peuvent apporter leur propres gants ou emprunter ceux de la collectivité mis à disposition.

Pour la boxe, les seuls équipements obligatoires spécifiques à fournir par les membres elleux-mêmes sont : un protège dents et des sous gants (des bandes ou mitaines).