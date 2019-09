Travail digne OUI

Esclavage NON

CTSP

La pénurie de main-d’œuvre se fait sentir de façon plus aiguë en cette période de crise économique. L’industrie et les secteurs associés sont fortement touchée en Belgique,

« Les entreprises sont confrontées à un déficit structurel de main-d’œuvre disponible. Jamais il n’y a eu autant de postes vacants qui ne sont pas pourvus. Si nous voulons assurer la croissance de notre économie, de nos entreprises et de nos travailleurs, il faut activer tout le potentiel de main-d’œuvre disponible ».

la volonté affichée par actiris d’autoriser les personnes sans titre de séjour à s’inscrire auprès d’elle afin d’accéder à une formation professionnelle pour les métiers en pénurie .

En effet, de nombreuses personnes sans papiers ont d’ores et déjà la possibilité et les qualifications requises pour remplir ses postes dans l’immédiat ou après avoir suivi une formation professionnelle qualifiante

Il serait opportun voire même nécessaire de leur donner accès au marché du travail ou aux formations dans ces métiers en pénurie au lieu d’aller chercher ailleurs (opération qui, en plus d’être couteuse, ne répond pas à l’urgence de la situation) .

Face à cet appel clair et assumé de la part du comité de gestion d’Actiris, nous constatons en contrepartie, une surdité et un blocage politique dont la seule préoccupation est la perte de son électorat( dans un contexte politique en crise sur la question migratoire).

La clé de cette proposition reste entre les mains des ministres en charges de l’emploi et l’asile et migration.

Nous sommes conscient que le blocage persistera tant qu’il n’y aura pas d’actions pour dénoncer l’absurdité électoraliste des responsables politiques.

Nous travailleuses et travailleurs sans papiers, avons constitué un nouveau collectif pour mettre la pression ( à travers des actions de rassemblement) sur la région et le fédéral, afin de donner la possibilité aux travailleuses et travailleuses sans -papiers, d’accéder au marché de l’emploi d’une manière légale et digne.

Nous organisons Un rassemblement devant le siège d’actiris(Avenue de l’Astronomie 14 1210 Bruxelles Metro madou) le Mardi 24 septembre (entre 11h et 12h).

Les objectifs de cette action :

Organiser une inscription collective symbolique.

Mettre a disposition des responsables d’actiris ,nos statistiques qui font le lien entre les métiers exercés par les personnes sans papiers et les métiers en pénurie .

Demander a actiris si il sont en mesure d’ouvrir l’inscription pour les personnes sans papiers,même si le blocage politique persiste .

Agenda des prochaines actions

Cabinet du ministre de l’emploi

Bernard Clerfayt(Défi)

1er Octobre

11h Boulevard Saint-Lazare, 10

12e étage

1210 Bruxelles

Cabinet de la ministre Maggie deblock

08 Octobre

11h Boulevard du Jardin Botanique 50/175

1000 Bruxelles

CTSP Bruxelles