Festival du Coucou Puissant

3 au 20 octobre 2019

Pendant deux semaines, des dizaines de rendez-vous pour découvrir les lieux autogérés de Bruxelles.

Le Festival du Coucou Puissant, c’est avant tout une volonté commune de différents lieux d’occupations de se rassembler autour de deux aspects : d’une part tendre vers une entraide et une solidarité entre les lieux dans un contexte particulier pour l’occupation ; d’autre part, montrer la richesse, l’importance et la diversité de nos projets et modes de vie à l’extérieur.

Dans une ville où se loger décemment relève du parcours du combattant (loyer trop élevé, logement social en pénurie, bâtiments à l’abandon en grand nombre), où les politiques publiques choisissent délibérément de faire de Bruxelles une ville attrayante pour les capitaux, pour le tourisme de masse, au détriment du bien-être des bruxellois eux-mêmes ; nous décidons de proposer une autre manière de vivre en ville.

A un logement exigu engloutissant plus de la moitié des revenus ; nous réalisons l’occupation de biens inoccupés par et pour tous et toutes. A des activités lucratives, chères et peu accessibles, nous proposons des activités gratuites ou à prix libre et ouvertes à qui le veut. A des projets déconnectés des réalités et des envies du quartier environnant, nous construisons des occupations à l’écoute du voisinage et en les incluant.

C’est dans cet esprit que nos groupes d’occupations vous ouvrent leurs portes du 3 au 20 octobre prochain.

Ce sera le moment de vivre des moments festifs et conviviaux : table d’hôtes, concerts, expositions, ateliers, spectacles, brocante, yoga, découverte des lieux à vélo, etc. Mais aussi des moments d’échange, de débat et d’actions pour porter le droit à la ville en acte à Bruxelles : projections-débats, discussions, conférences, actions dans l’espace public, présentation d’un manifeste, etc.

Site web (avec toutes les infos utiles) : www.festivalcoucoupuissant.be/

Contact mail : lecoucoupuissant@riseup.net