Concert Isatis

Entrée libre & participation au chapeau pour le concert.

Durant la traversée de déserts mystiques ou depuis des routes en zig-zag d’où on voit la mer monter jusqu’au ciel, Isatis compose des balades aux ambiances folk et blues, aux influences jazz. Inlassable voyageuse, en stop sur la panaméricaine pour traverser l’Amérique centrale ou perdue dans des temples d’Asie, elle tente de chanter et de dessiner la beauté folle du monde qu’elle arpente en s’accompagnant à la guitare ou au piano. Chaque chanson est une invitation au voyage, autant vers des terres inconnues qu’en soi-même. Ses influences principales sont Alice Phoebe Lou, Agnes Obel, Lhasa de Sela, Angel Olsen et les textes de ses chansons sont en anglais, en espagnol ou en français. Elle a eu la chance de rencontrer une talentueuse joueuse de violoncelle classique, Camille Muller, qui l’accompagne désormais en concerts ou pendant les enregistrements. 💫

A découvrir ici : https://www.youtube.com/watch?v=3RYJ2bjiCFU

Venez vous évader le temps d’un concert en dégustant notre succulent plat du jour vegan ! 🍲✨

3 possibilités de prix disponibles et paiement en Zinne, monnaie locale et citoyenne bruxelloise, accepté.

Pour plus d’infos : http://www.zinne.brussels/

Nos tote bags seront aussi en vente lors du concert.

Ouverture & repas : dès 19h

Concert : 20h30