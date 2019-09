L’Europe Forteresse tue : une soirée avec Carola Rackete (Sea-Watch)

2 octobre, 19h30

Nous avons le plaisir de vous inviter à une soirée avec Carola Rackete – la capitaine du Sea-Watch 3, qui a participe à plusieurs missions de sauvetage des migrants en Méditerranée. En juin dernier, après avoir attendu, en vain, l’attribution d’un port sûr pour les 42 personnes sauvées à son bord, elle prend la décision de forcer le blocus italien et accoste à Lampedusa. Rejoignez-nous pour une discussion sur comment nous pouvons résister à la politique raciste et militarisée de l’UE en réponse à la migration et au changement climatique.

Quand : mercredi 2 octobre, 19h30 -21h. Ouverture des portes : 19h00

Arrivez à partir de 19h si vous avez besoin d’une traduction. Il y aura un nombre d’appareils de traduction limité ; donc pour celles et ceux qui en ont vraiment besoin.

L’événement commencera à l’heure.

Où ? : Rue Pletinckx, 19, 1000 Bruxelles (CSC Bruxelles)

L’événement sera en anglais avec traduction en Français.

Gratuit et et pas besoin de s’inscrire

Des questions ? info@agirpourlapaix.be

Plus d’infos très bientôt !

Une action appelant le Parlement européen et la Commission européenne à prendre des mesures afin de mettre fin à la criminalisation de la solidarité envers les personnes migrantes, aura lieu le lendemain, le 3 octobre, à 13h, en face du Parlement européen et en présence de Carola Rackete –> https://bit.ly/2kVn6MP

Soyons nombreux.ses !

Sarah Reader

Agir pour la Paix

Rue Van Elewyck, 35

1050 Ixelles

Bruxelles