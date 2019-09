Podcast, Jeux & Livres !

o// La Bulle Bibliothèque fait sa rentrée sous le signe des WARRIORS \o

de 14h00 à 18h00

(Re)découverte de notre sélection de livres et de jeux féministes.

Seul.e ou accompagné.e, venez consulter des ouvrages de référence, lire une belle bande dessinée ou jouer en groupe.

// Durant les semaines à venir, nous vous présenterons la sélection de notre ludothèque :) \

de 16h00 à 18h00

Participez à l’écoute collective du podcast YESSS, un podcast de warriors d’Anaïs Bourdet, Elsa Miské et Margaïd Quioc.

On écoute avec délectation le récit des "victoires de femmes ordinaires contre les injonctions et violences sexistes".

Podcast "feelgood" et renforçant par excellence, il vous donnera peut-être envie de partager vos expériences et vous inspirera des punchlines terribles !

// A l’issue de cette écoute, nous vous proposerons un moment d’échange informel \

Entrée libre.

Goûter vegan.

Possibilité de payer vos consommations en Zinne, monnaie locale et citoyenne bruxelloise. Pour plus d’infos : http://www.zinne.brussels/

Nos tote bags seront aussi en vente lors de l’événement.

https://www.facebook.com/Lepoissonsansbicyclette/photos/a.341936279595730/691261157996572/?type=3&theater