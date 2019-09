★ Soirée de lancement De Tous Corps ★ Cabaret féministe & DJ set

Le Poisson sans bicyclette est fier de vous inviter à la soirée de lancement de son projet "De Tous Corps" qui prendra place d’octobre 2019 à mai 2020.

Afin de reprendre le pouvoir sur nos corps et d’en célébrer la diversité, le Poisson sans bicyclette a créé le projet “De Tous Corps” pour élargir le champ des représentations sur les corps et sexualités, en dehors des normes et injonctions sexistes, racistes, validistes, cisgenres et hétérosexuelles qui nous confinent dans une seule manière d’être et de penser. Au delà d’une réappropriation de nos intimités, nous vous invitons à co-construire avec nous un regard féministe et politique sur cet enjeu.

✏️ Illustration du projet réalisée par Marie Leprêtre - Ma Tête est pleine d’Endroits.

✨ Programme de la soirée ✨

18h : ouverture des portes + Happy Hour sur notre cocktail spécial

19h30 : présentation du projet et du programme d’activités "De Tous Corps"

20h15 : cabaret féministe avec les performeur·euses Lucasse Berleaud, Eve Is Sick Of Adam & Queen Raja

+ surprises & goodies durant les interludes

22h : DJ set avec @Rokia Bamba

🌭 Durant toute la soirée, de succulents hot-dogs vegan préparés par la bulle cuisine vous seront proposés à prix doux. 🌭

➡️ Entrée libre (participation au chapeau pour le cabaret)

Possibilité de payer vos consommations en Zinne, monnaie locale et citoyenne bruxelloise. Pour plus d’infos : http://www.zinne.brussels/

Nos totebags seront aussi en vente lors de la soirée.

https://www.facebook.com/Lepoissonsansbicyclette/photos/a.341936279595730/691261157996572/?type=3&theater

Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et d’Alter Égales.