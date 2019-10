Evénement de soutien à l’Hôtel Flambeau

Le Flambeau aura 1 an en novembre, l’occasion de se réunir pour fêter ça !

Le programme n’est pas encore fini donc pour le moment on te demande juste de bloquer la date.

On peut déjà te dire qu’il y aura de la musique et de la nourriture et également des activités autour de la thématique de la lutte pour les personnes sans-papiers. L’entrée sera à prix libre, comme d’hab’ !

Ta tête, ton estomac, tes oreilles et ton coeur seront contents, ouiiiii !!!

Plus d’informations sur l’événement : https://www.facebook.com/events/419023855485634/

Surtout que comme la propriétaire a lancé une procédure d’expulsion, on a besoin de soutien ! Nous ne savons pas encore quel jour sera l’expulsion mais vous pouvez suivre les dernières infos sur cette page : https://www.facebook.com/H%C3%B4tel-Flambeau-100450378024352/?modal=admin_todo_tour