Les luttes féministes et syndicales d’hier et d’aujourd’hui

Diffusion du documentaire consacré à Eliane Vogel-Polsky suivi d’un débat sur les luttes féministes et syndicales actuelles

Eliane Vogel-Polsky : ce nom ne vous dit peut-être pas (encore) grand-chose, pourtant, cette femme de conviction a formé et inspiré une génération entière de travailleuses et militantes syndicales…

Militante féministe et professeure de droit social à l’Université Libre de Bruxelles, Eliane Vogel-Polsky se distingue tout d’abord en 1966 en prenant la défense des « femmes-machines », les ouvrières en grève de la FN Herstal. Féministe convaincante et convaincue, fervente partisane de la parité, elle introduit ensuite la première plainte relative à l’égalité salariale auprès de la Cour de Justice européenne, l’affaire Gabrielle Defrenne. Elle a également travaillé sur le « féminisme institutionnel » et œuvrera à la promotion d’actions positives tant au niveau belge qu’européen.

A l’heure où la Ville de Bruxelles a décidé d’honorer cette femme d’exception en baptisant une rue à son nom, le Comité Femme Eliane Vogel-Polsky (constitué au sein de l’Ecole syndicale de Bruxelles*) vous invite ce jeudi 10 octobre à venir (re)découvrir l’histoire de cette pionnière de l’égalité hommes-femmes, avec la diffusion d’un documentaire consacré à sa vie, réalisé par Haleh Chinikar et Agnès Hubert, suivie d’un débat sur la lutte féministe et syndicale actuelle en présence de :

Dominique Fervaille, présidente du Comité Femmes Eliane Vogel-Polsky

Estelle Ceulemans, secrétaire générale de la FGTB Bruxelles

Laurent Vogel, de l’European Trade Union Institute

Pascale Vielle, professeure à l’Université Catholique de Louvain (sous réserve)

Ans Persoons, échevine à la ville de Bruxelles (sous réserve)

Nawal Ben Hamou, Secrétaire d’Etat de la Région de Bruxelles-Capitale (sous réserve)

Programme de la soirée :

18h30 Accueil et diffusion du documentaire

19h20 Débat « La lutte féministe et syndicale actuelle »

Organisé par l’Ecole Syndicale de Bruxelles*

En partenariat avec les Actrices et Acteurs des Temps Présents

Entrée gratuite -Ouverture des portes dès 18h - Des sandwiches seront proposés au cours de la soirée.

*L’Ecole syndicale de Bruxelles est une initiative de la Centrale Culturelle Bruxelloise, avec le soutien de la FGTB Bruxelles, du Centre d’Education Populaire André Genot et du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.