Dans le cadre du Séminaire International d’Études Féministes 2019-2020

Module n°3 : "Les oubliées du genre"

Le développement de l’histoire des femmes et du genre en France, Julie PILORGET de l’association Mnémosyne, docteure en histoire médiévale

Des femmes actrices et autrices de leur histoire dans les pays de catholicité (XVIe-XVIIe), Marie-Élisabeth HENNEAU, docteure en histoire, codirectrice de l’UR Transitions (Liège) et cofondatrice du FERULiège

P.A.F. : 5 € - Accueil - Farde documentaire - Pause café - Inscription souhaitée : info@universitedesfemmes.be ou via le lien billetterie : http://www.universitedesfemmes.be/events-universite-des-femmes/a-ne-pas-manquer/264-sief-module-3-les-oubliees-du-genre-entrer-dans-toutes-les-sciences

Information : 02 229 38 25

Le Séminaire International d’Études Féministes est organisé par Université des Femmes dans le cadre des activités d’éducation permanente soutenues par la Fédération Wallonie-Bruxelles.